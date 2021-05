Juliette recusa convite de Luan Santana para estrelar clipe

Juliette Freire, que fez livro se esgotar em site da Amazon, não aceitou convite de Luan Santana para participar do clipe de "Morena". Segundo comunicado divulgado pela gravadora Sony Music, nesta terça-feira, 18, Juliette não será a musa de Luan.

"Na quarta-feira, dia 05 de maio, Luan Santana participou como convidado especial, juntamente com todos os integrantes do BBB21, do programa 'A Eliminação – O Reencontro', comandado por Vivian Amorim e Bruno de Luca, no canal Multishow. Durante a atração, ao vivo, o artista convidou Juliette para participar do clipe de sua nova música, 'Morena'", diz o comunicado.

"A gravadora Sony Music deu continuidade ao convite, que foi recusado, antes do início das negociações. Desta forma, Luan Santana e a sua gravadora já dão andamento ao clipe de 'Morena', que será gravado em breve".