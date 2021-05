Kim Kardashian se preocupa em explicar "quem é Kris Humphries" aos filhos

Kim Kardashian, que está pronta para ser feliz novamente, quer manter os filhos longe dos holofotes de Keeping Up With the Kardashians por mais um tempo. Em trecho exclusivo do reality, Kim explica a Scott Disick que está hesitante em deixar North West, de 7 anos, assistir ao programa, além dos vídeos que estão no TikTok.

"Eles fazem a cena de choro em Bora Bora, praticamente todas as minhas cenas de choro", diz Kim rindo. "Ela vem e diz, 'Mamãe, eu perdi meu brinco!' Ela faz piada disso e eu digo, 'Você não tem ideia do que é isso'".

Scott alerta que pode ser melhor para eles, como pais, mostrar KUWTK aos filhos. "Eu só estou pensando, eles irão assistir em algum momento. É a vida deles. Em que ponto vamos nos sentar com eles e dizer, 'Você tem permissão para ver todas essas temporadas e ver o que mamãe e papai fizeram todos esses anos?'"