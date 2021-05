Naomi Campbell anuncia nascimento da primeira filha

Naomi Campbell revelou nesta terça-feira, 18, que é mãe! Através de post no Instagram, Naomi anunciou o nascimento da primeira filha aos fãs.

"Uma pequena linda benção me escolheu para ser sua mãe. Tão honrada em ter essa alma gentil em minha vida que não há palavras para descrever o vínculo de uma vida que eu agora compartilho com você, meu anjo. Não há amor maior", disse a modelo.

Como parte do anúncio, Naomi compartilhou uma foto dos pés da bebê em suas mãos. A mãe da top, Valerie Morris-Campbell também celebrou a notícia, escrevendo no Instagram: "Parabéns à minha filha Naomi pelo nascimento de sua filha, estou mais do que emocionada, pois esperei muito tempo para ser avó".