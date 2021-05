Jonas Sulzbach abre boletim de ocorrência após cão ser morto por rottweiler

Em seguida, o modelo explicou como tudo ocorreu: "Eu e minha mãe estávamos passeando com nossos cachorros, aqui pelo bairro. Do nada, do outro lado da rua, um cara com um rotweiller gigante, nunca vi um cachorro daquele porte... Só lembro que o cachorro arrastou o cara, veio furioso. Minha reação foi agachar para proteger meus cachorros e minha mãe. Foi em um piscar de olhos, o cachorro já estava com o Marshmellow na boca".

"Eu e minha mãe desesperados, pegando pelo pescoço, pela boca, tentando salvar nosso cachorro a qualquer custo e o dono parado! O dono olhando. Até que um minuto depois soltou o Marsh já deitado no chão".