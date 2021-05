Recomendado para você : Nick Jonas quebra o silêncio após sofrer ferimentos em acidente de bicicleta

Nick Jonas voltou ao trabalho após sofrer vários ferimentos em um acidente de bicicleta. Nick, que apresentará o Billboard Music Awards 2021, revelou detalhes do ocorrido nesta segunda-feira, 17, durante as filmagens do The Voice.

No set da competição de canto ao vivo da NBC, o artista contou que quebrou a costela depois de se "derramar da bicicleta" e também sofreu "algumas outras colisões e hematomas".

No início do novo episódio, o apresentador Carson Daly recorreu à estrela dos Jonas Brothers para falar sobre as recentes notícias de seu acidente.

"Antes de começarmos, vamos voltar para o nosso amigo, Nick Jonas. Como você está se sentindo, amigo?", perguntou Carson. E o cantor, de 28 anos, respondeu: "Estou me sentindo bem. Já estive melhor, mas estou bem".

Ele continuou: "Só quero seguir em frente e dizer que se caso eu não esteja tão entusiasmado fisicamente como costumo ficar, é por causa disso. Mas, Blake, por favor, não me faça rir tanto, porque rir é meio dolorido".