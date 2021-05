Coletiva de imprensa online marca o lançamento de reality show Os Szafirs

Para terminar, Luciano respondeu como foi dividir o protagonismo do reality com Beth: "Minha mãe causa esse efeito (de causar paixão) mesmo. Eu estava receoso, sou mais reservado. Mas assim, eu decidi fazer e então pensei, 'Vou fazer'. E aí mostrei tudo. Eu amo minha família, temos um amor muito grande e você vai perceber com o programa. É muito gostoso ver minha mãe, minha mulher, minhas crianças... Então eu até esquecia que estava gravando. Foi meio telespectador também! Mas no começo, eu estava mais retraído, depois fui me soltando, vocês vão perceber isso!".