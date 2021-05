Recomendado para você : Viúva de MC Kevin fala sobre "falsos amigos" em velório

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin fez desabafo ao fim do velório do cantor nesta terça-feira, 18, em São Paulo. Segundo o UOL, a advogada culpa os "falsos amigos" de Kevin por sua morte. O funkeiro faleceu no último domingo, 16, após cair de sacada do 5º andar de hotel.

De acordo com o veículo, Deolane teve uma discussão com o cantor e dormiu no quarto de hotel. Kevin então teria ido encontrar amigos que o acompanhavam no Rio.

"Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida", diz a reportagem do UOL.