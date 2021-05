Livro citado por Juliette se torna o mais vendido em site da Amazon

Juliette Freire está se tornando um caso a ser estudado! O motivo? Após esgotar um modelo de tênis apenar por usá-lo no aeroporto, Juliette fez com que um livro fosse parar entre os mais vendidos do site de compras Amazon.

Isso mesmo: se você entrar na seção dos 'Mais Vendidos em Livros' da multinacional, poderá encontrar Os Quatro Compromissos, de Don Miguel Ruiz, na primeira posição.

E a busca se deve apenas pelo simples fato da grande campeã do BBB21 ter citado a obra em sua primeira live, desde sua saída do reality show, no Instagram.

"Eu lia muito, leio pouco agora. Faz muitos anos que eu não leio, mas eu gosto muito de Literatura. Todo mundo sabe que sou apaixonada por Shakespeare, Machado de Assis, esses grandes autores. Eu costumo dizer que eles são inventores da sociedade", disse Ju.