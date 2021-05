Ariana Grande se casa com Dalton Gomez em cerimônia privada

Durante o namoro, a cantora e o amado ofereceram poucos detalhes sobre seu relacionamento, com a fonte explicando que Ariana "tem sido muito respeitosa e tenta não compartilhar muito sobre seu relacionamento". No entanto, a fonte revelou que Dalton reconhece que "isso vem com o pacote quando você está namorando uma celebridade".

A fonte acrescentou que na intimidade, "Dalton trata Ariana como uma rainha e eles se divertem muito juntos".