Ator de 'As Branquelas', Marlon Wayans, lamenta morte de MC Kevin

Marlon Wayans, estrela do filme As Branquelas, lamentou a morte do amigo MC Kevin. Nesta segunda-feira, 17, através do Instagram, Marlon disse que Kevin tinha um "coração de ouro".

"Meu irmãozinho, meu coração dói. Uma alma tão doce e pura. Você era como um menino travesso com um coração de ouro", iniciou o astro.

"Você amou seu povo, amou seus amigos, amou o Brasil, amou as favelas, você amou a vida. Estou tão triste, irmão".