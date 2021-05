Recomendado para você : Príncipe Harry e Lady Gaga falam sobre saúde mental em nova série

Príncipe Harry e Oprah Winfrey, que se encontraram em entrevista bombástica, acabam de divulgar trailer de sua nova série sobre saúde mental, The Me You Can't See. No vídeo, Harry, Oprah e vários famosos como Lady Gaga e Glenn Close, desabafam sobre suas batalhas.

"Em todo o mundo, as pessoas estão passando por algum tipo de dor mental, psicológica e emocional", diz Oprah.

O ruivo e a apresentadora, que são co-criadores e produtores executivos da série, então discutem sobre as palavras associadas à saúde mental como "louco" e "perdido".