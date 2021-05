Recomendado para você : Juliette diz que seu avião arremeteu duas vezes: "Já estava rezando"

Juliette Freire, que negou ser nova apresentadora da Rede Globo, passou por um susto. Através do Instagram, Juliette revelou que viveu momento tenso dentro do avião.

"O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: 'Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro'", escreveu ela no Twitter.

"Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana!", escreveu a campeã do BBB21.