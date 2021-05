Miss Universo: brasileira Julia Gama fica em 2º lugar e mexicana é campeã

Para finalizar, a brasileira pediu que o público não ataque a campeã Andrea.

"Mesmo que alguns estejam frustrados, quero pedir muito respeito com ela, que a gente esteja apoiando como vocês sempre fizeram comigo e com todas as outras candidatas, porque é isso que ela precisa receber agora pra fazer o melhor com esse título. Que ela o use para ajudar pessoas, para dar voz para causas. Sejam doces".