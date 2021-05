Eva Wilma morre em decorrência de câncer no ovário aos 87 anos

Eva Wilma faleceu na noite deste sábado, 15, aos 87 anos. Eva, que estava internada há cerca de um mês, sofreu insuficiência respiratória em decorrência de câncer no ovário.

De acordo com a assessoria de imprensa, a atriz morreu às 22h08 no Hospital Israelita Albert Einstein. Ela descobriu o câncer enquanto estava hospitalizada, no dia 7 de maio.

"Vivinha, é assim (sorridentes) que vamos lembrar de você. Obrigado pelos momentos maravilhosos que vivemos juntos e estarão eternamente em nossos corações", escreveram os agentes de Eva nas redes sociais.