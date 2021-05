Ludmilla e Gusttavo Lima fazem show para 500 pessoas e são detonados na web

As redes sociais estavam com a animosidade em alta neste sábado, 15. O motivo? Segundo o Metrópoles, Ludmilla, Gusttavo Lima e outros artistas fizeram um show para 500 pessoas, em plena pandemia do coronavírus, no Copacabana Palace.

De acordo com o veículo, o evento comemorou o aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira e aconteceu na noite de sexta-feira, 14, no renomado hotel do Rio de Janeiro.

Neste mesmo dia, o Brasil alcançou 432 mil mortes por Covid-19. No Mapa de Risco, o estado está em bandeira laranja, que indica risco moderado.