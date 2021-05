Recomendado para você : Gil do Vigor sofre ataque homofóbico e se pronuncia: "É muita dor"

Gil do Vigor, que é novo embaixador de marca de iogurte, desabafou no Twitter nesta sexta-feira, 14. Gil se pronunciou após sofrer ataque homofóbico de Flávio Koury, conselheiro do time de futebol Sport.

Segundo o Globo Esporte, em áudios vazados, Koury criticou as danças do ex-BBB, durante sua visita na Ilha do Retiro, quando foi homenageado pelo clube.

"Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, ou onde ele quisesse, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz. Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que a gente está vivendo. Esses tempos novos, é isso. Não tem mais respeito. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão. Não tem amigo. É a depravação", diz o conteúdo do áudio.