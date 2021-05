Conheça tendência do 'Browtox' que promete levantar o olhar

O "lifting natural" está em alta nas redes sociais! Você já imaginou levantar seu olhar apenas moldando a sobrancelha? Pois esse é o objetivo do "Browtox", tendência que está bombando nas redes sociais e não usa qualquer tipo de agulha.

Diferente do Botox, procedimento que utiliza a toxina botulínica, o especialista de sobrancelhas Joey Healy, de Nova York, revelou ao Refinery29, como conseguir dar um up no visual apenas com o uso da pinça.

"Independentemente do que as pessoas procuram na forma, o 'elevado' é sempre um componente muito importante", explicou Joey.