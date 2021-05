Jennifer Lawrence se empolga com volta de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lawrence mostrou que é gente como a gente! Assim como muitos fãs, Lawrence surtou com a volta de Jennifer Lopez e Ben Affleck. Bem fã de Bennifer, né mores?!

Durante entrevista no podcast de Jackie Schimmel, The Bitch Bible, nesta semana, J.Law mostrou que é ligada no mundo dos famosos. "Notícias de última hora. Jennifer Lopez e Ben Affleck estão de volta. Eles estão em Montana. Eles estão de férias juntos agora", disse a atriz.

A conversa logo entrou no assunto sobre o anel de noivado de J.Lo, que foi pedida em casamento por Ben em 2002. Como os fãs devem se lembrar, a cantora de "Love Don't Cost a Thing" exibiu um anel de diamante rosa de $1,2 milhão até 2004, quando o casal se separou.

E não é apenas a estrela do O Lado Bom da Vida que está surpresa com a recente volta de Lopez e Affleck, que foram vistos embarcando juntos para Montana, após estarem presentes em show do Vax Live, no início deste mês.