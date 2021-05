Recomendado para você : Thais Braz revela flerte com Xamã e Felipe Roque após BBB21

Thais Braz já fez a fila andar após sua saída do BBB21. Thais, que se envolveu com Fiuk dentro do reality show, revelou envolvimento com alguns famosos em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Babado!

Em vídeos divulgados na quinta-feira, 13, a dentista falou sobre sua primeira vez e disse quais famosos têm sua preferência amorosa.

O apresentador exibiu uma lista imensa de homens conhecidos e a morena precisou escolher com quem se envolveria. Em suas escolhas estão Xamã, Felipe Roque e Maluma.

"Eu gosto da minha idade pra mais novinho... mas não tão novinho", revelou Thais, que deu a entender que já conversou com três da lista.

"Eu já conversei com três! Não foi nada de mais, só conversa à toa", explicou ela, que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha sobre ter beijado Xamã ou Roque.