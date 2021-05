Recomendado para você : Por que Khloé Kardashian e Tristan estão reconsiderando a barriga de aluguel

Khloé Kardashian e Tristan Thompson tiveram conversa sobre o segundo filho. Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, Khloé e Tristan ponderam sobre ter uma barriga de aluguel.

"Antes que a gente possa continuar com a cotratação da barriga de aluguel, Tristan e eu temos que ser avaliados", ela explicou no confessionário. "Então hoje, nós tivemos uma ligação de vídeo com um terapeuta de barriga de aluguel. Ele vai fazer algumas perguntas para ver se nós entendemos completamente o que está envolvido quando contratamos uma barriga de aluguel".

A ligação começa bem com Koko revelando que a ideia partiu dela após saber que teria uma gravidez de alto risco. "Eu fui instruída a seguir o caminho da barriga de aluguel. E Tristan, felizmente, aceitou e se sentiu confortável. Eu acho que é mais porque ele viu minha irmã passar por isso".