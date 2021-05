Recomendado para você : Sasha Meneghel e João Figueiredo planejam lua de mel em ilhas gregas

Sasha Meneghel e João Figueiredo, que estão noivos, já escolheram o destino da lua de mel. Segundo o jornal Extra, Sasha e o João vão viajar para duas ilhas gregas.

Segundo o veículo, eles devem ficar hospedados em Santorini e Paros, localizadas no Mar Egeu. Sasha já esteve no país para comemorar seus 18 anos.

O casamento deve acontecer no fim de maio, na casa da mãe da modelo, Xuxa Meneghel, em Angra dos Reis. Devido à pandemia do coronavírus, a cerimônia vai contar com amigos íntimos e familiares do casal.