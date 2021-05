Sarah revela que pediu desculpas à Juliette: "Fiz de coração"

Contudo, essa hipótese já foi descartada por Gil do Vigor, que agora deve morar no Rio de Janeiro após assinar contrato com a Globo.

"Vou morar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus! Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração", revelou em live do GShow.