Gil do Vigor é novo embaixador de marca de iogurte

Gilberto Nogueira é da cachorrada e não para! Após anunciar contrato com a Rede Globo, Gilberto é o novo embaixador de marca de iogurte.

Após ficar conhecido como Gil do Vigor, no BBB21, o doutorando em Economia fez juz ao seu apelido, fechando contrato com a marca de iogurtes Vigor.

Segundo a empresa, após milhares de pedidos de internautas, ele finalmente foi convidado e atuará como cocriador de conteúdo.