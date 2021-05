Juliette não irá apresentar programa na Globo, confirma assessoria

Juliette Freire, que está chamando atenção com seus looks fora do BBB, não irá apresentar programa na Globo. Após repercussão de que teria sido contratada pela emissora, a assessoria de Juliette desmentiu os boatos.

Nesta quinta-feira, 13, Nelson Rubens, da Rede TV, afirmou que a paraibana teria lugar garantido no canal global. "A informação publicada pelo jornalista Nelson Rubens, do TV Fama, de que Juliette será apresentadora do programa É de Casa, da TV Globo, não procede", disse o comunicado oficial da equipe da advogada.

Além disso, segundo a revista Quem, a Globo confirmou que não renovou contrato com Juliette após o BBB21.