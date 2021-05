Recomendado para você : Especial de 'Friends' ganha teaser e data de estreia

A longa espera para o especial de Friends está chegando ao fim! A HBO Max revelou nesta quinta-feira, 13, a data de estreia da atração tão aguardada.

Os fãs poderão testemunhar o encontro dos queridos atores no dia 27 de maio. E tem mais, o streaming também divulgou uma prévia do programa, onde os atores surgem caminhando abraçados, com a música tema ao fundo, mas em uma versão mais lenta.

O especial, que reúne as estrelas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry na estrutura original da série, no estúdio da Warner Bros, deveria ter sido filmado a tempo para o lançamento da HBO Max em maio de 2020, no entanto, devido à pandemia do coronavírus, a produção teve um atraso de mais de um ano.