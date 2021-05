Recomendado para você : Equipe de Jéssica explica inchaço no rosto da participante em 'No Limite'

Jéssica Mueller deixou os fãs assustados na estreia de No Limite, que aconteceu na noite de terça-feira, 11. Os internautas perceberam que Jéssica exibiu um rosto inchado e a assessoria da musa decidiu se pronunciar nas redes sociais.

Como os admiradores sabem, a loira participou do BBB18, exibindo belas curvas e um rosto delicado. No entanto, em cenas do reality show de sobrevivência, ela apareceu diferente.

"Gente, pra quem está perguntando do rosto da Jéssica, ela está bem!! Isso é efeito do sol", escreveu a equipe da participante nos Stories do Instagram. "Ela está sendo muito bem cuidada lá. Podem ficar tranquilos e obrigada pela preocupação".