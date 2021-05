Samantha Schmütz rebate Gabriela Pugliesi em homenagem a Paulo Gustavo

Samantha Schmütz rebateu comentário feito por Gabriela Pugliesi sobre a morte de um dos seus melhores amigos, Paulo Gustavo. Em seu Instagram, Pugliesi falou sobre a "vontade de Deus" após o falecimento de Paulo e recebeu resposta de Samantha.

O comediante não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu aos 42 anos no dia 4 de maio. Quando soube da morte, a musa fitness prestou homenagem na web.

"Se essa foi a vontade de Deus, o que me resta é te guardar no lugar mais especial e alegre do meu coração. Guardar seus conselhos, seus vídeos que sempre me faziam rir, sua alegria, sua generosidade que não cabe no mundo. Acho que é isso... O mundo não tem espaço para você. Talvez o céu tenha!", disse a loira.