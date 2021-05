Por que Kourtney e Scott "quase não se falam" após namoro da estrela com Travis

Fevereiro de 2019: Passeios em família

Em fevereiro de 2019, Kourtney e Travis saíram para jantar no Nobu, em Malibu, com seus filhos. Uma fonte disse ao E! News mais tarde que, "Foi um jantar em família. Eles são amigos há anos. Eles vivem no mesmo bairro há muito tempo e se veem na igreja e com seus filhos. Eles já saíram muitas vezes e se encontram com frequência com as crianças para ver filmes ou tomar sorvete. Eles sempre se divertem juntos. Ele é um cara legal e as crianças se dão muito bem. Kourtney brinca com seus filhos e vice-versa. Eles têm uma amizade muito boa".

Kourtney e Travis ocasionalmente saíram ao longo dos anos, sozinhos e com outros membros de suas famílias.