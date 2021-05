Recomendado para você : Psicanalista explica por que fãs interferem em término de famosos

O fim do casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes foi cercado de polêmicas e, recentemente, a história ganhou um novo capítulo. Durante o término rumores de traição surgiram em torno do namoro de Luísa com Vitão, mas nessa semana, Whindersson veio a público esclarecer que a ex não foi infiel.

Como resultado da separação, os fãs acabaram tomando partido de ambas as partes, dando início a um destilamento de ódio na internet, no qual tanto a cantora como o humorista já pediram que tenha um fim.

"Estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas, nas redes sociais se acham no direito de julgar, cancelar, de xingar, ser machista e fazer comentários maldosos. Dar opiniões na vida de outros seja por ser um fã ou por apenas seguir a celebridade nas redes sociais", disse o psicanalista Dr. Junior Silva.