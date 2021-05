CEO da Fundação de Kate e William anuncia saída após acusação contra Meghan

O Palácio de Buckingham iniciou uma investigação sobre as acusações naquele mesmo mês. Os resultados ainda não foram compartilhados. "Estamos claramente muito preocupados com as alegações no The Times após acusações feitas por ex-funcionários do Duque e da Duquesa de Sussex. Consequentemente, nossa equipe de RH analisará as circunstâncias descritas no artigo. Membros da equipe envolvidos na época, incluindo aqueles que deixaram a empresa, serão convidados a participar para ver se lições podem ser aprendidas. A família real tem uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há vários anos e não tolera e não tolerará intimidação ou assédio no local de trabalho".