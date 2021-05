Jennifer Garner foca nos filhos enquanto Ben Affleck passa tempo com Jennifer Lopez

"Ela está tentando viver sua vida e criar seus filhos, e a última coisa que ela quer fazer é lidar com a vida amorosa de Ben", explicou a fonte. "Seu foco está sempre na felicidade dos filhos e em Ben ser um bom pai".

No domingo, 9, o ator prestou homenagem à sua ex-esposa no Dia das Mães. "Sou muito feliz em compartilhar essas crianças com você", escreveu ele. "Os pais mais sortudos do mundo. Obrigado por todo o bem que vocês fazem. Feliz Dia das Mães. Com amor, o pai deles".