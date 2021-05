Ellen DeGeneres anuncia fim de talk show após 19ª temporada

Terence Patrick/CBS ©2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved

Ellen DeGeneres acaba de anunciar o fim de seu talk show nesta quarta-feira, 12. The Ellen DeGeneres vai se encerrar após o fim da 19ª temporada, disse a apresentadora em comunicado ao The Hollywood Reporter.

"Quando você é uma pessoa criativa, precisa constantemente ser desafiada—e por mais excelente e divertido que o programa seja, não é mais um desafio", disse Ellen.

"Eu ia parar após a 16ª temporada. Ia ser a minha última e eles queriam assinar comigo por mais quatro anos e eu disse que assinaria talvez para mais um. Eles ficavam dizendo que não tinha como assinar só por mais um ano. 'Não podemos fazer isso com as afiliadas e as estações precisam de mais comprometimento'. Então, nós concordamos com mais três anos e eu sabia que seriam meus últimos. Esse foi o plano o tempo todo. E todo mundo continuou dizendo, mesmo quando eu assinei o contrato, 'Sabe, vamos ter a 19ª temporada, você não quer ir até a 20ª? É um bom número'", disse ela.

Anteriormente, Ellen já tinha falado sobre deixar o programa em uma entrevista de 2018 ao The New York Times. Na época, ela explicou que seu irmão, Vance DeGeneres, não concordou com a ideia, enquanto sua esposa, Portia de Rossi, estava a favor.