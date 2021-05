Vitão se pronuncia sobre polêmica entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Vitão decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Luísa Sonza e Whindersson Nunes nas redes sociais. No Instagram, Vitão explicou que não queria que o assunto tivesse tomado tanta proporção, especialmente entre os fãs.

"Queria aproveitar esse momento de esclarecimento, em que mentiras estão sendo desmentidas e tudo mais, para dizer que isso deveria servir para a gente conseguir finalmente ter um momento mais pacífico entre as pessoas. Isso não deveria servir para a gente desviar o foco do ódio de algumas pessoas. Só inverter o lado? O intuito nunca foi esse. O intuito é a gente tentar ter um pouco de paz", iniciou o cantor.

Ele revelou ter ficado satisfeito com o fato de ter se defendido e explicado que nunca houve traição no fim do casamento de sua namorada com o humorista.

"Ontem eu fiquei feliz de a gente conseguir esclarecer as coisas. Mas hoje vi várias notícias que mostram que o ódio só saiu da gente e foi para os outros. Só desviou. Vocês não entenderam nada, o 'bagulho' não é esse. O intuito não é esse. É meio desmotivador".