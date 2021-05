As fotos da viagem romântica de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck se tornaram o assunto do momento após se reencontrarem 17 anos após término. Segundo fontes do E! News, Jen e Ben curtiram uma viagem romântica na última semana.

Após a aparição da dupla no evento VAX LIVE no dia 2 de maio, "Bennifer" voou até o Yellowstone Club. O ator de Liga da Justiça e a cantora foram vistos no carro a caminho do aeroporto, em Montana. Ben estava no volante, enquanto J.Lo surgiu no banco do passageiro.

Na pista, os dois pareciam estar de mãos dadas ao embarcar em seu voo no dia 8 de maio.