Yasmin Brunet faz posts após crítica da sogra: "Falar até papagaio fala"

Yasmin Brunet compartilhou diversos textos reflexivos após receber críticas da mãe do marido Gabriel Medina, Simone Medina. Através do Instagram, Yasmin parece ter respondido as alegações da sogra, que a chamou de "controladora".

"Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você", diz o primeiro post.

Em seguida, a modelo compartilha mais um texto de impacto: "Às vezes, as pessoas fingem que você é uma pessoa ruim para que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram contigo".