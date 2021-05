Kerline revela reação de Karol Conká sobre áudio vazado

Durante a gravação do programa BBB A Eliminação, Kerline postou vários vídeos no camarim e em um deles, Karol surge mandando indireta à Rafa Kalimann, citando seu novo programa, Casa Kalimann, no Globoplay.

Ao fundo do vídeo é possível ouvir a rapper: "Eu não deveria nem estar julgando. Sabe que tudo que vai, volta. Me chamou de 'vazia', olha quem está com o programa vazio".