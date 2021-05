Recomendado para você : Irmã de Paulo Gustavo posta última foto com ator: "Meu anjo da guarda"

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, se manifestou pela primeira vez sobre a morte do ator nas redes sociais. Paulo morreu na semana passada, aos 42 anos, em decorrência da Covid-19.

Na madrugada desta terça-feira, 11, Ju foi ao Instagram e postou uma foto de mãos dadas com o humorista, quando ele ainda estava no hospital.

"Sim, meu irmão tratava todas as questões políticas com amor, leveza, alma, alegria e humor! Ele me dizia que o humor que ele fazia, iria transformar até o intransformável. Ele era muito otimista! Que um dia iriam existir mais pessoas boas do que ruins!", iniciou ela.

"Não deu tempo pra ele estar com todos nós nessa vida terrena, sentindo na prática todo esse movimento e evolução pelo que ele tanto LUTAVA. Ele ficava tão feliz com cada pessoa que escrevia pra ele dizendo que ele a tinha curado disso e daquilo!".