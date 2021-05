Recomendado para você : Alex Rodriguez está "chocado" com encontro de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck se tornaram o assunto do momento com a notícia de que curtiram férias juntos 17 anos após término do noivado. No entanto, não foram só os fãs que ficaram surpresos com o revival, já que segundo fontes do E! News, o ex da cantora, Alex Rodriguez, está "muito chocado" com o encontro de Ben e Jennifer.

Uma fonte próxima à J.Lo disse ao E! News que o ex-jogador de beisebol está pasmo, especialmente porque eles terminaram o noivado oficialmente há um mês.

"A-Rod está chocado por J.Lo ter seguido em frente. Ele realmente pensou que eles seriam capazes de fazer as coisas funcionarem e se reconectar. Ele tem procurado J.Lo, tentando marcar um encontro, e ela tem sido bem sucinta com ele", disse a fonte.