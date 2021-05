Recomendado para você : Gabi Martins surge com rosto diferente e web aponta harmonização facial

Gabi Martins, cantora e ex-BBB 20, surpreendeu os fãs ao surgir com o rosto diferente em foto nessa segunda-feira, 10. Gabi se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e a web acredita que a loira passou por um procedimento estético.

No post do Instagram, a intenção de Gabi era mostrar seu look, um vestido manga longa com fenda. "Só quero agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida. Amo muito vocês! Gravei hoje e foi top! Gostaram do look?", escreveu ela.

No entanto, a loira acabou se tornando assunto na web após internautas apontarem uma possível harmonização facial.