Recomendado para você : Whindersson Nunes nega traição de Luísa Sonza e diz: "Eu que terminei"

Whindersson Nunes decidiu se manifestar sobre o desabafo de Luísa Sonza, do qual acabou envolvendo seu nome no Twitter. Na tarde desta segunda-feira, 10, Whindersson falou da ex-esposa, Luísa, e disse que o casamento não terminou por traição.

Como os fãs sabem, a cantora foi acusada diversas vezes de trair o humorista com Vitão, mas em nenhum momento, o futuro papai de primeira viagem negou os rumores.

Por conta disso, muitos internautas criticaram o fato de a loira sofrer críticas e ter que lidar com haters após um ano e meio do fim do casamento.

"Opa rapaziada, ok, vamos lá. Eu que terminei e não foi por traição, também fiz um trabalho para a Havan, em 2018, aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e saí, desculpa a demora, estava comprando coisas para o baby sair do hospital quando nascer", disse ele no Twitter.