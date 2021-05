Mãe de Gabriel Medina quebra silêncio sobre noras: "Vivem uma relação controladora"

Simone, que também é mãe de Sophia, de 15 anos, ressaltou a relação que tinha com os filhos e que tudo mudou quando ambos conheceram suas parceiras.

"Sou uma mãe que sempre criei meus filhos com dignidade e caráter. Quando fazemos uma sociedade e empreendemos em algo, queremos que dê certo, acreditamos que daria certo. Mas com o Gabriel foi por amor, para ver a realização do sonho de um filho, mesmo sem saber no que iria dar. Enfim, que bom que deu certo! Mas toda história de sucesso precisa de uma base inicial sólida, se não, nada dá certo".