Tom Cruise devolve troféus do Globo de Ouro e NBC cancela transmissão de 2022

O presidente da HFPA, Ali Sar, respondeu Sarandos em uma carta publicada pelo The Hollywood Reporter no dia 7 de maio. "Podemos garantir que nosso plano reflete as contribuições de nossos apoiadores e críticos, e realmente acreditamos que nosso plano conduzirá a uma reforma e inclusão significativas dentro de nossa Associação e de uma forma que toda a indústria possa se orgulhar", dizia parte do texto. "Estamos orgulhosos de que nosso plano foi aprovado de forma esmagadora por mais de 90 por cento dos membros—não há dúvida de que os membros estão aproveitando esta oportunidade".