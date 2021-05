Recomendado para você : Luísa Sonza deixa de seguir Whindersson Nunes após desabafos na web

Luísa Sonza fez um longo desabafo na madrugada desta segunda-feira, 10, no Twitter. Sonza falou sobre a situação atual do país, de sua saúde mental e chegou até mesmo dar unfollow em seu ex-marido, Whindersson Nunes.

A cantora, que deu beijão em outra mulher em novo clipe, iniciou as publicações criticando o atual governo do Brasil e a falta de vacinas contra Covid-19.

"Tá tudo uma merd*. Ver o Brasil nesse estado é desesperador. Todo dia é um esforço IMENSO pra ter vontade de abrir um sorriso e seguir trabalhando e fazendo as coisas, como seguir vivendo vendo tanta gente morrendo nesse país por causa do descaso de um governo genocida? Sério, eu estou com tanta raiva. Tanta tristeza. Não consigo parar de pensar no Paulo [Gustavo], e em todas as vidas que perdemos por um vírus QUE TEM VACINA".

Sonza escreveu que "todas essas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo minimamente decente".

"Deus, POR FAVOR, ajuda a gente, ajuda o Brasil, ajuda o brasileiro! Ninguém aguenta mais isso. Está triste demais ver um país tão incrível como o Brasil, com tanta riqueza e beleza nas mãos de um governo como esse. Torço e espero do fundo do meu coração que venham dias melhores pra esse país que amo tanto. Enfim. Eu tô na merd*. Tô com raiva. Tô cansada".