Laverne Cox é a nova apresentadora do Tapete Vermelho E!

"Eu estou super empolgada e emocionada de ser a apresentadora da tão icônica cobertura do tapete vermelho. Por muitos anos, eu acordava cedo nos dias de premiações, comia um lanche em casa e assistia a cobertura do E! durante o dia todo. Eu sonhei em andar em tapetes vermelhos. Agora, eu não só me diverti e tive momentos maravilhosos nos tapetes vermelhos, como também me tornei um guia para a audiência do E!, onde vou conversar com meus amigos e companheiros que eu admiro profundamente nestes eventos especiais", declarou a nossa estrela.