Jennifer Lopez e Ben Affleck curtem férias juntos 17 anos após término

Jennifer Lopez, que terminou noivado com Alex Rodriguez, estaria se reconectando com o ex Ben Affleck? Segundo afirmam fontes do E! News, Jennifer e Ben estão tendo algo a mais do que apenas uma amizade.

Após 17 anos do término do noivado, os dois curtiram férias juntos. No domingo, 2, eles voaram até o Yellowsrone Club, em Montana, onde ficaram por uma semana, revela fonte do E! News. "Eles estavam sozinhos. Só os dois".

A notícia surge cerca de um mês após J.Lo e Alex confirmarem a separação. Dias depois, ela e A-Rod se viram brevemente em Los Angeles, no fim de abril, e uma fonte do E! News contou que ele queria "resolver as coisas" com ela. No entanto, Ben foi visto na casa da estrela, mas uma outra fonte revelou na época que eles eram "apenas amigos".