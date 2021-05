Samantha Schmütz sobre pandemia: "Não adianta usar voz para fazer dancinha"

Samantha Schmütz, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, que faleceu após contrair a Covid-19, fez vídeo demonstrando revolta sobre a situação do Brasil em meio à pandemia do coronavírus. No post, publicado nesse sábado, 8, Samantha critica o governo do país e diz que não é hora de fazer "dancinhas" nem postar "look do dia" nas redes sociais.

"Queria entender como que pode o chefe da nação, na atual conjuntura, imitar uma pessoa com falta de ar. O que é que a gente está esperando para fazer alguma coisa. Quem mais a gente vai esperar morrer. Quem mais o Brasil vai perder? Seja quem for. Que a mesma força que nos uniu no amor e nas orações, nos una para tentar parar esse horror", iniciou ela.

"Porque não adianta a gente usar nossa voz para fazer dancinha de TikTok. Eu não sei se dá pra fazer revolução por aqui, mas é a maneira que a gente tem para se comunicar e mostrar o que estamos pensando em um momento de tanta indignação".