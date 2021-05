Recomendado para você : Juliette pede fim dos ataques a Viih Tube após 'BBB Dia 101': "Não alimentem ódio"

Juliette Freire, campeã do BBB21, se manifestou sobre os ataques que Viih Tube vem sofrendo nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 10, Juliette foi ao seu Twitter e mandou mensagem aos seguidores, pedindo respeito a Viih Tube.

"Estou triste em saber das coisas que estão acontecendo. Eu queria pedir respeito por Vitória", disse a paraibana, que viveu um reencontro emocionante com a mãe.

"Vocês gostaram de mim por amor, por empatia. Eu não quero isso, eu não fui fazer isso no Big Brother. Eu quero que vocês concentrem energias em coisas boas. Não alimentem ódio, não alimentem rancor, não alimentem mágoa".

A maquiadora enfatizou que "todo mundo pode errar" e que isso é "normal".

"Eu quero que vocês respeitem as pessoas. Que vocês deem um pouco desse amor que estou recebendo, a todas as pessoas que vocês encontrarem. Então hoje, me escutem, por favor, respeitem Vitória, respeitem as pessoas. Todos nós temos espinhos".