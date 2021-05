Recomendado para você : Meghan Markle exibe a barriguinha de grávida em rara aparição na TV

Meghan Markle fez rara aparição na TV dois meses após a entrevista polêmica com Oprah Winfrey. Meghan apareceu no sábado, 8, durante o VAX Live: The Concert to Reunite the World, que reuniu estrelas em um especial pré-gravado no Global Citizen.

Em vídeo exibido no evento, a Duquesa de Sussex falou sobre ela, seu segundo bebê com Príncipe Harry e como a pandemia afetou as mulheres.

Isso marcou a primeira aparição de Meghan na TV desde a entrevista com Winfrey, quando eles revelaram que estavam esperando uma menina.

"Como presidentes de campanha do VAX Live, meu marido e eu acreditamos que é fundamental que nosso restabelecimento priorize a saúde, a segurança e o sucesso de todos, especialmente das mulheres que foram afetadas de forma desproporcional por esta pandemia", diz a ex-atriz de Suits. "As mulheres, e especialmente as mulheres negras, viram uma geração de ganhos econômicos ser eliminada".