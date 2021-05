Recomendado para você : The Weeknd vai se apresentar no Billboard Music Awards 2021

O Billboard Music Awards 2021, que será comandado por Nick Jonas, acaba de confirmar uma atração musical da grande noite nesta segunda-feira, 10. The Weeknd estará no palco da premiação, que rola no dia 23 de maio, em Los Angeles.

Nessa edição da cerimônia, o cantor concorre em 16 categorias, incluindo Artista do ano, Artista masculino e Artista do Top Hot 100.

O cantor de "Save Your Tears" é o segundo artista na história a ter três singles em primeiro lugar no Billboard Hot 100 em três anos diferentes de um álbum (After Hours).