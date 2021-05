Perrie Edwards, do Little Mix, está grávida do primeiro filho

O orgulhoso papai também demonstrou sua alegria com a vinda do bebê. "Alguém tem algum conselho sobre como trocar fraldas? Tão grato e animado por ser pai. Traga as noites sem dormir", brincou o jogador de futebol.

Entre muitos fãs e outras estrelas, as companheiras de banda da cantora foram as primeiras a deixar seus comentários. "Radiante por vocês dois, sou a tia mais sortuda do mundo! Amoooo vocês", escreveu Jade Thirlwall.